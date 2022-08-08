Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

08.08.2022 12:44
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

BİLECİK'te seyir halindeyken alev alan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK'te seyir halindeyken alev alan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezinden Çakırpınar köyüne giden Ahmet K. yönetimindeki 11 AT 996 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Dumanı gören sürücü, aracını yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

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