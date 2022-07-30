Bilecik'te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

30.07.2022 10:29
Bilecik'te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

Bilecik'te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark'ta seyir halindeki Muhammet İ. yönetimindeki 26 ADC 124 plakalı aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Hemen yolun sağına aracı çeken sürücü ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araçta hasar oluşurken, yangının elektrik aksamından çıktığı iddia edildi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te lavantadan sabun ve mum yapılacak Bilecik'te lavantadan sabun ve mum yapılacak Korgeneral Çitil'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret Korgeneral Çitil'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret
Kaynak: İHA

Pelitözü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:29:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te araç yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement