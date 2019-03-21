Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Sıcacık Sevgin" Projesi

Bilecik'te "Sıcacık Sevgin" Projesi

29 dakika önce

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Sıcacık Sevgin" projesi uygulandı.

Bilecik'te
Bilecik Belediyesi koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Sıcacık Sevgin" projesi uygulandı.

Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, Huzurevinde kalan yaşlıları üniversitede ağırladı. Daha sonra yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, düzenlenen programda yaşlılardan şiir ve şarkılar dinledi.

Belediye Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Ecen Çalışkan, "Yaşlılarımız bugün üniversiteye geldi ve üniversiteli oldular. Amacımız, üniversiteli gençlerle, yaşlılarımızla bir arada olmak ve onlara dokunmak." dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ise her zaman tecrübelerinden yararlandıkları ve dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan yaşlılara sevgi ve saygıyı dile getirmek istediklerini söyledi.

Üniversiteli gençler, yaşlılara 14 Şubat'ta yaptıkları ürünleri hediye ederken, yaşlılar da gençlere sertifika verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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