Bilecik'te "Sıfır Atık Projesi"

Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (BİLTİM) tarafından,"Sıfır Atık Projesi" kapsamında, pazar çantaları hazırlandı.

Bilecik Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (BİLTİM) tarafından,"Sıfır Atık Projesi" kapsamında, pazar çantaları hazırlandı.



Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje çerçevesinde BİLTİM tarafından hazırlanan pazar çantalarının vatandaşlara dağıtıldığını bildirdi.



"Dünyanın kalbini koruyalım" sloganıyla hazırlanan çantaların geri dönüşüm malzemelerinden üretildiğini anlatan Can, "Alışveriş merkezleri ve marketlerdeki poşet kullanımını azaltmak, çevreyi ve doğayı korumak amacıyla hazırlanan çantalar, ev ev dolaşılarak teslim ediliyor. Projeye katkı sağlamakla birlikte daha yaşanabilir bir dünyayı oluşturmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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