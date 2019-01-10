Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Sıfır Atık" Projesiyle Sokak Hayvanları Barındırılıyor

Bilecik'te "Sıfır Atık" Projesiyle Sokak Hayvanları Barındırılıyor

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından "Sıfır atık" projesi kapsamında kullanılmayan malzemelerden yapılan yemlikler ve kulübeler, kentin farklı bölgelerine bırakıldı.

Bilecik'te
Bilecik Belediyesi tarafından "Sıfır atık" projesi kapsamında kullanılmayan malzemelerden yapılan yemlikler ve kulübeler, kentin farklı bölgelerine bırakıldı.


Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında kullanılmayan malzemeleri, atölyelerde işleyerek, beslenme noktası ve kulübeler yaptıklarını söyledi.

Hazırlanan beslenme noktaları ve kulübelerin, kentte ve arazilere bırakılarak, yem konulduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti:


"Sokak hayvanları soğukta 17 saat aç kaldıklarında ölebiliyor. Belediye olarak geçtiğimiz yıllardan itibaren güzel bir çalışmayı uygulamaya koyduk. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımıza hizmet ederken, aynı zamanda dışarıda olanları da aç bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Proje kapsamında kullanılmayan malzemelerden yemlikler ve kulübeler yaptık. Bunları şehrimizin merkezi ve dışındaki birçok noktaya bıraktık. Amacımız hem sokak hayvanlarını korumak hem de bunu sıfır atık projesinde değerlendirmektir. İsteğimiz, bıraktığımız sokak hayvanları beslenme noktaları ve kulübeleri korumaları. Gerekli yem ve suyu bırakmalarıdır. Çünkü sokak hayvanları aç kaldıklarında saldırganlaşıyor hatta soğukta 17 saatin üzerinde aç kaldıklarında ölebiliyorlar. Bizler de belirli aralıklarla bu noktalara yem ve su bırakarak, can dostlarımızı kışın zor şartlarından korumuş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kadına Ait Kesik Kol Bulundu

Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:51:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Sıfır Atık" Projesiyle Sokak Hayvanları Barındırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]