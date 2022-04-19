Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın - Son Dakika
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Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın

19.04.2022 15:02
Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın

Bilecik'te jandarmanın bir eve yaptığı baskında 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bilecik'te jandarmanın bir eve yaptığı baskında 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Söğüt'te silah kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaşıldı. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı sonrası ekipler H.U., İ.T., M.Ç., O.T. isimli 4 şüpheli şahsın bulunduğu evlere baskın, şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 şüphelinin haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te silah kaçakçılarına baskın - Son Dakika
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