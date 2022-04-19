Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda şüpheliler H.U, İ.T, M.Ç. ve O.T'nin bulunduğu evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.