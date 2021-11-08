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Bilecik'te silah operasyonu - Son Dakika

Bilecik'te silah operasyonu

08.11.2021 10:03
Bilecik'te silah operasyonu

Bilecik'te uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri 4 şahsı suçüstü yakalandı.

Bilecik'te uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri 4 şahsı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hemen harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda plakası verilmeyen bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirilirken, Y.K., M.K., S.A. ve Ş.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - BİLECİK

Bilecik'te silah operasyonu

Vezirhan, Jandarma, Bilecik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te silah operasyonu - Son Dakika


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