Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bilecik
'te iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Koray
E. (20), arkadaşı Hasan Y. ile Pelitözü
Gölpark mevkine ava gitti.
Burada iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Koray E. (20), av için yanlarında getirdikleri ateşli silahtan çıkan kurşunla sağ bacağından yaralandı.
Kavga esnasında burnundan darbe alan Hasan Y. ile silahla yaralanan Mehmet Koray E, 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.