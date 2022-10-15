BİLECİK'TE SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI - Son Dakika
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BİLECİK'TE SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI

15.10.2022 15:41

BİLECİK'te bir otelin girişinde çıkan kavgada, otelin güvenlik görevlisi ile restorana gelen müşteri silahla yaralandı.

BİLECİK'te bir otelin girişinde çıkan kavgada, otelin güvenlik görevlisi ile restorana gelen müşteri silahla yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde bulunan bir otelin restoranına gece yarısı gelen M.S. ile otel güvenliği Ü.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan arbedede Ü.B. ve M.S. silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.B. ve müşteri M.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralı olduğu belirtilen M.S. yoğun bakıma alınırken, otelin güvenlik görevlisi Ü.B.'nin ise kalçasından yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİLECİK'TE SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI - Son Dakika

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