Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Sis

Bilecik'te Sis

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dağlardan sis görüntüsü BİLECİK - Tarihinin milattan önce 8 binli yıllara kadar uzandığı ve 18 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki gündür etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dağlardan sis görüntüsü BİLECİK - Tarihinin milattan önce 8 binli yıllara kadar uzandığı ve 18 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki gündür etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Güncel
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