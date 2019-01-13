Bilecik'te Sis
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dağlardan sis görüntüsü BİLECİK - Tarihinin milattan önce 8 binli yıllara kadar uzandığı ve 18 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki gündür etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Dağlardan sis görüntüsü BİLECİK - Tarihinin milattan önce 8 binli yıllara kadar uzandığı ve 18 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde iki gündür etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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