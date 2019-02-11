Bilecik'te Sis

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluştu.

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluştu.



Kent merkezinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerden seyir keyfi yüksek görüntüler ortaya çıktı.



Yer yer görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sisin oluşturduğu güzel görüntüler, fotoğraf tutkunlarınca karelere aktarıldı.

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