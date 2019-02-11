Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Sis

Bilecik'te Sis

27 dakika önce

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluştu.

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Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluştu.

Kent merkezinde etkili olan sis dolayısıyla yüksek kesimlerden seyir keyfi yüksek görüntüler ortaya çıktı.

Yer yer görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sisin oluşturduğu güzel görüntüler, fotoğraf tutkunlarınca karelere aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Sabah, Bilecik, Güncel
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