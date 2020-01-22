Bilecik'te sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te sis - Son Dakika

Bilecik'te sis

7 saat önce

Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kayıboyu Camisi ve diğer binalar sisin arasında kartpostallık manzaralar meydana getirdi.

Bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar inerken Meteoroloji yetkilileri, sisin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Bilecik'te sis

Hürriyet, Bilecik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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