Bilecik'te sis - Son Dakika

Bilecik'te sis
7 saat önce
Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kayıboyu Camisi ve diğer binalar sisin arasında kartpostallık manzaralar meydana getirdi.
Bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar inerken Meteoroloji yetkilileri, sisin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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