Son Dakika Haberleri: Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu
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Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan sis nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi ve tarihi Yarım Minareler bölgesinde "sis denizi" oluştu.

Sürücüler sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.

Şeyh Edebali, Bilecik, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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