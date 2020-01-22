Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu

7 saat önce

Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu, System.String[]

Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kayıboyu Camisi ve diğer binalar sisin arasından görülebildi.

Bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar inerken meteoroloji yetkilileri, sisin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Hürriyet, Bilecik, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]