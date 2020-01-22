Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu
7 saat önce
Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kayıboyu Camisi ve diğer binalar sisin arasından görülebildi.
Bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar inerken meteoroloji yetkilileri, sisin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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