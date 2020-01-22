Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bilecik'te sabah saatlerinde kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, Hürriyet Mahallesinde yer alan Kayıboyu Camisi ve diğer binalar sisin arasından görülebildi.

Bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar inerken meteoroloji yetkilileri, sisin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.