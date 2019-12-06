Son Dakika Haberleri: Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü
Son Dakika Güncel Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü - Son Dakika

Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

6 saat önce

Bilecik'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü, System.String[]

Bilecik'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

İş yerlerine gitmek isteyenler zorluk çekti, sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin il genelinde akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.

Bilecik, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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