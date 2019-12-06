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Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü
6 saat önce
Bilecik'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Bilecik'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
İş yerlerine gitmek isteyenler zorluk çekti, sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin il genelinde akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.
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