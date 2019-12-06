Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

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Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim