Bilecik'te "SOGEP" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Bilecik'te "SOGEP" bilgilendirme toplantısı

10.02.2021 12:07
Bilecik'te

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA), "İstihdam Edilebilirliği Artırmak", "Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik", "Sosyal İçerme" ve "Sosyal Sorumluluk" alanlarında SOGEP proje teklif çağrısı nedeniyle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Vali Bilal Şentürk, kenti daha yukarıya taşımak adına, kurumların her alanda imkan ve kabiliyetleri ile yapabileceklerinin yanı sıra BEBKA başta olmak üzere karşılıksız ciddi desteklerin bulunduğunu söyledi.

Bilecik adına faydalı olabilecek projelerden hak ettikleri payı almak istediklerini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Yerel imkanlarımızı harekete geçirerek, proje kültürünü oluşturmak zorundayız. Her kurumdan arkadaşlara ihtiyacımız var ve bir şey üretmemiz lazım. Bulunduğumuz yerde bir iz bırakmalıyız. Kamu ve teknik personel açısından bir sorunumuz yok. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacağız. Bilecik turizm potansiyeli yüksek olan bir il. Önümüzdeki yıllarda çalışmaların tamamlanmasıyla kalınacak bir yer haline dönüşecek. Bizim için esas olan yerel dinamiklerin, kentte yaşayan insanlarımızın, bu girişimci ruha ulaşabilmeleri bu tür imkanlardan yararlanabilmeleri. Birlikte iş yapma becerisini geliştirecek mahiyette projeler ortaya koymalıyız."

Toplantı, BEBKA uzmanlarınca yapılan sunumun ardından sona erdi.

Eskişehir, İstihdam, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'SOGEP' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi Göbeklitepe'deki metal blok endişesi yerini sevince bıraktı: Meraktan çatlıyorduk ama şimdi çok mutluyuz ABD Başkanı Biden'a skandal bir mektup yazan 54 senatör Türkiye'yi kötüleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot için isim çağrısına Bahçeli'den öneri geldi: Cacabey Son Dakika! Bakan Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni paylaştı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı         
11:56
Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti         
11:51
2 bin 700 yıllık tümülüsler, defineciler tarafından iş makineleriyle talan edildi 2 bin 700 yıllık tümülüsler, defineciler tarafından iş makineleriyle talan edildi         
11:30
Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor         
11:08
Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor         
11:02
Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı         
10:37
Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı         
10:12
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış         
09:39
Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:31
Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu         
08:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 12:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "SOGEP" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei