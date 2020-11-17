Bilecik'te sokağa çıkan Kovid-19 temaslısı, zorunlu karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'te sokağa çıkan Kovid-19 temaslısı, zorunlu karantinaya alındı
17.11.2020 11:01
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karantinada olması gerekirken ilçe merkezinde yakalanan kişi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere KYK yurduna yerleştirildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karantinada olması gerekirken ilçe merkezinde yakalanan kişi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere KYK yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan emniyet ekipleri, pozitif bir vakaya teması olması dolayısıyla evinde karantina altında olması gereken İ.K'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hakkında adli işlem başlatılan İ.K, 3 bin 150 lira para cezası uygulanarak Bilecik KYK yurdunda zorunlu izalosyona alındı.
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu