Bilecik'te sokağa çıkan Kovid-19 temaslısı, zorunlu karantinaya alındı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karantinada olması gerekirken ilçe merkezinde yakalanan kişi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere KYK yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan emniyet ekipleri, pozitif bir vakaya teması olması dolayısıyla evinde karantina altında olması gereken İ.K'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Hakkında adli işlem başlatılan İ.K, 3 bin 150 lira para cezası uygulanarak Bilecik KYK yurdunda zorunlu izalosyona alındı.