Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya veya araçlarıyla yola çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığınca "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgenin yayımlanmasının ardından cuma akşamı başlayıp pazartesi sabaha karşı sona eren 56 saatlik kısıtlama dolayısıyla denetimler yapıldı.

Bilecik 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye para cezası verildi.

Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi

Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi