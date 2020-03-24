Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara kedi ve köpekler için yem bıraktı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, insanların evde olduğu bu dönemde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Belediyemizdeki tüm birimler insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye başlayan salgın dolayısıyla adeta seferberlik ilan etti ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak daha önce bıraktığımız noktalara yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu aşamada kapalı tutulan kafe, restoran ve işletmelerden can dostlarımıza yiyecek gelmeyebilir diye düşünüyoruz. Onun için sokaklarımızdaki hayvanlara da bizler imkanlarımız ölçüsünde mama bırakıyoruz."