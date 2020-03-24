Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara kedi ve köpekler için yem bıraktı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, insanların evde olduğu bu dönemde sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Belediyemizdeki tüm birimler insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye başlayan salgın dolayısıyla adeta seferberlik ilan etti ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak daha önce bıraktığımız noktalara yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu aşamada kapalı tutulan kafe, restoran ve işletmelerden can dostlarımıza yiyecek gelmeyebilir diye düşünüyoruz. Onun için sokaklarımızdaki hayvanlara da bizler imkanlarımız ölçüsünde mama bırakıyoruz."

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]