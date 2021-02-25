Bilecik'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis, araçla kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen Kolcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

4 Eylül Mahallesi 871. Sokak'ta yürüyen Sani Kolcu (52), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bir otomobilden açtığı ateş sonucu yaralandı.

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