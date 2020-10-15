Bilecik'te son 1 ayda korona virüs vaka sayısı yüzde 50 arttı - Son Dakika

Geçtiğimiz Temmuz ayında Korona virüs (Covit-19) vaka sayısı en düşük 5 il arasında yer alan Bilecik'te son 1 ay ayda vaka sayısı adeta patladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son 1 ayda 9 ildeki vaka sayılarındaki artış ve azalış oranlarını açıkladı. Bakan Koca, korona virüs vaka sayılarını açıklamasında, " Bilecik'te sayı az olmak birlikte yüzde 50 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz" dedi. - BİLECİK