Son Dakika Haberleri: Bilecik'te son 8 ayda 420 köpek ile 150 kedi kısırlaştırıldı
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Bilecik'te son 8 ayda 420 köpek ile 150 kedi kısırlaştırıldı

21 dakika önce

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, 2019'un ilk sekiz ayında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bilecik'te son 8 ayda 420 köpek ile 150 kedi kısırlaştırıldı, System.String[]
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, 2019'un ilk sekiz ayında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bilecik Belediyesi'nin can dostları olan sokak köpekleri başta olmak üzere birçok yaban hayvanına da hizmet ettiklerini belirten Avcı, "Tedavi merkezimizde 2019 yılı ilk 8 aylık sürede 420 köpek ile 150 kediye kısırlaştırma hizmeti verdik. 700 sokak hayvanına kuduz aşısı uyguladık. Bununla birlikte 70 adet kedi ve 50 adet köpeği sahiplendirdik. Ayrıca çalışmalarımız kapsamında 25 adet yaban hayvanını tedavi ederek, doğal ortamına bıraktık" ifadelerine yer verdi.

"Tedavi merkezine yoğun bakım ve müşahede üniteleri alındı"

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yoğun bakım ve müşahede üniteleri aldıklarını da kaydeden Avcı, "Tedavi merkezimizi günün şartlarına göre teknolojik imkanlar ile donatıyoruz. Bu kapsamda araç ve ekipmanlarımızı zenginleştiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ayrıca şehrimizin birçok noktasına kulübe ve beslenme odakları kurmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK
Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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