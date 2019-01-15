Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Sorumsuz Sürücü Pes Dedirtti

Bilecik'te Sorumsuz Sürücü Pes Dedirtti

1 saat önce

Bilecik'te duyarsız bir sürücü, Bilecik Belediyesi tarafından kenttin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için yerleştirilen yemmatiğin önüne park etti, hem de yemmatiğe zarar verdi.

Bilecik'te Sorumsuz Sürücü Pes Dedirtti, System.String[]
Bilecik'te duyarsız bir sürücü, Bilecik Belediyesi tarafından kenttin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için yerleştirilen yemmatiğin önüne park etti, hem de yemmatiğe zarar verdi.

Bilecik merkez İstiklal mahallesi Kuavvi Milliye sokak üzerine Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından konulan ve güneş enerjisi il çalışan, boş pet şişe atıldığında sokak hayvanları ile mama dökülen yemmatiğin önüne park eden 11 AJ 141 plakalı otomobil sürücüsü pes dedirtti. Park yaparak hem insanların yemmatiğe ulaşımını zorlaştıran sürücü, hem de aracın arka tarafı dışarıda kalmasın diye yemmatiğe de zarar verdi. Bu duyarsızlık bir hayvansever tarafından görüntülenirken, sürücüye gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

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