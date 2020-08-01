Bilecik'te sosyal mesafeli bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te Kurban Bayramı dolasıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, maske ve sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Burada konuşan Vali Bilal Şentürk, bayramlaşmalarda Kovid-19 tehdidinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Her şeyin başı sağlık, sağlık olursa diğer her şey inşa edilir." diyen Şentürk, şöyle konuştu:

" Koronavirüs'le mücadele kapsamında tüm birimlerin gece-gündüz demeden, canla başla çalışıyor. Tüm birimlerimiz bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. 1 Haziran'a kadar sıfıra yakın bir vaka ile mücadelemizi sürdürmüştük ancak son haftada rakamlarımız biraz yükseldi. Sağlık ve filyasyon ekiplerimiz çok yoğun çalışma yapıyor."

Şentürk, ekiplerin denetim ve kontrollerini sürdürdüğünü ifade ederek mesafe, maske ve temizlik koşullarına dikkat edilmesi noktasında destek beklediklerini aktardı.