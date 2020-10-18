Bilecik'te su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı

Bilecik'te çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Metin Tetik yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait kamyon, kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne giderken TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve su kanalına devrildi. Sürücü Tetik ile araçta bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun'un yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kamyonun çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Bilecik, Kaza, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bilecik'te su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika

Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı

Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın

Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek