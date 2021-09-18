Bilecik'te su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
D-650 kara yolunda Sakarya yönüne seyreden Kudret A. idaresindeki 20 ZS 093 plakalı otomobil, Vezirhan beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Su kanalında yaklaşık 40 metre ilerleyen otomobil, toprak zemine çarparak yan yattı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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