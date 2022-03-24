Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl genelinde son zamanlarda meydana gelen su motoru hırsızlıklarına karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Gölpazarı ilçesi Köprücek köyünde bahçeden su motorunu parçalayarak çalmaya çalışan şüpheliler C.B, H.I. ve A.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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