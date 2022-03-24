Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

24.03.2022 10:27
Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl genelinde son zamanlarda meydana gelen su motoru hırsızlıklarına karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Gölpazarı ilçesi Köprücek köyünde bahçeden su motorunu parçalayarak çalmaya çalışan şüpheliler C.B, H.I. ve A.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Kula'da Dünya Su Günü etkinliği Kula'da Dünya Su Günü etkinliği Çocuklardan anlamlı gösteri Çocuklardan anlamlı gösteri

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te su motoru çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement