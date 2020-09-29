Bilecik'te su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kent genelinde bulunan göletlerde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kent genelinde bulunan göletlerde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu, Bozcaarmut, Esere ve Büyükelmalı göletlerinde su ürünleri ve balıkçılık denetimleri yapıldı. Bu alanlarda vatandaşları konuyla ilgili bilgilendiren ekipler, Pazaryeri'nin ardından Söğüt ilçesindeki Borcak, Sırhoca ve Savcıbey göletlerinde su ürünleri ve balıkçılık denetlemeleri yaptı. - BİLECİK
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