Bilecik'te Suç Makinesi Yakalandı
26 dakika önce
Bilecik'te çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik
'te çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Gölpazarı
ilçesinde ikamet eden 40 ayrı dosya ve çeşitli suçlardan araması bulunan A.A., cezaevinden bir süre önce firar etti. Her yerde cezaevi firarisini arayan polis ekipleri, ihbar üzerine Osmaneli
ilçesi Haceloğlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Osmaneli'de ortaklaşa düzenlediği operasyonda cezaevi firarisi A.A. yakalandı. Operasyonda ayrıca A.A.'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen T.Ç., Ö.T., H.Y. ve O.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan O.Ç. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken Ö.T. ve T.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 40 ayrı dosyadan araması bulunan firari şahıs A.A. ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:14 Kaynak: İHA
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu