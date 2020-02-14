Bilecik'te suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen 'organize suç örgütü' operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bilecik'in yanı sıra Eskişehir ve Rize'de yapılan baskınlarda İ.K. (42), N.T. (40), A.Z.Y. (22), İ.M. (25), Ş.Ç. (25), M.A. (40) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, 18 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bilecik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.Organize suç örgütünün son 1 yıl içinde sadece Bilecik'in Bozüyük ilçesine 9 farklı silahlı suça karıştığı ve daha önce tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine konulan M.K.A.'nın da suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edildi.