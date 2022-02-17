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Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı - Son Dakika

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı

17.02.2022 11:36
Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçtan adeta cephanelik çıktı.

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçtan adeta cephanelik çıktı. Aracın bagajından çıkan jandarma yeleği polise bir pes dedirtti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi-Kent Orman mevkiinde yapılan rutin kontroller sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içindeki İ.Ç. isimli şahsın GBT sorgusu sırasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üst yoklaması ve araç içinde yapılan arama ekipleri adeta şok oldu. Şahıs üzerinde ve araçtan 2 adet 7,65 calibre tabanca, 6 adet şarjör, 66 adet 7,65 mermi, 13 adet 9/19 fişek, 1 adet av tüfeği, 11 adet av fişeği, 1 adet kesici alet, 4 adet xanox yazılı hap, esrar, bong maddesi, 1 adet antika sikke 1 adet jandarma yeleği ele geçirildi.

Şahıs ekiplerce gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bilecik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı - Son Dakika
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