Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

08.04.2022 15:35
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin TL olan 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin TL olan 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede Muğla plakalı bir araçtan şüphelendiler. Durdurulan araç içinde piyasa değeri 275 bin olan 1 kilogram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı, 6 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı yapımında kullanılan cam aparat, 21.41 gram ağırlığında uyuşturucu öğütmeye yarayan değirmen tabir edilen düzenek içerisinde uyuşturucu maddelerden skank maddesi, 0.73 gram uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan B.Y. (26) ve Ö.D. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Y. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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