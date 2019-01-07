Bilecik'te Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Bilecik'te hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan 62 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Bilecik
'te hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan 62 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Selöz köyünde oturan Ahmet Koyun (62), küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıktıktan uzun süre sonra eve dönmeyince yakınları bölgede aramaya başladı.
Küçükbaş hayvanların ağılının 400 metre yakınında Koyun'un cesediyle karşılaşan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Koyun'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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