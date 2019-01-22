Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Şüpheli Ölüm

Bilecik'te Şüpheli Ölüm

19 dakika önce

Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu.

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Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan Necmi Arı (55), iş çıkışı eve gelen eşi tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arı'nın cesedine, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında otopsi yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:02 Kaynak: AA

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