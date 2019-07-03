Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme" toplantısı
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Bilecik'te "Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme" toplantısı

36 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Arttırılması" çalışmaları kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik'te
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Arttırılması" çalışmaları kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce toplantı gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel, serbest çalışan veteriner hekimler ile birlik ve kooperatif başkanları ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş toplantıda yaptığı konuşmada, ülke hayvancılığında sığır yetiştiriciliğinin önemli olduğuna değindi. Yoldaş, "Yetiştiricilerimizle birlikte hareket etmeliyiz. Müdürlük olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu şekilde hareket edersek üreticilerimizin yapmış olduğu üretimlerle pazar sorunu da ortadan kalkar. Bu kapsamda Bakanlığımızca 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 'Sığırlarda Döl Verimliliğini Arttırma Çalışmaları' başlatılmış, döl verimi izleme birimleri oluşturularak döl verimi izleme sistem modülü hazırlanmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından toplantı soru-cevap şeklinde sona erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
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