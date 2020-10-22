Bilecik'te sürü sahiplerine küçükbaş hayvan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Bilecik'te üreticilere 55 küçükbaş hayvan hibe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt ve et verimi ile kalitesinin artırılması sağlanarak yetiştiricilerin kazançlarının yükseltilmesi hedefiyle sürdürülen proje kapsamında 19 yetiştiriciye 37 koç ve 18 teke teslim edildi.

Müdürlük bahçesindeki törende konuşan Vali Bilal Şentürk, üreticilere hayvanlarını teslim ederek bol kazanç diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da Bilecik'in, coğrafi yapısı ve yağış verimi ile küçükbaş hayvancılığına oldukça ideal bir bölge olduğunu bildirdi.

Her yıl yürütülen proje kapsamında dağıtılan küçükbaş hayvanların bölgenin damızlık ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduğunu belirten Yoldaş, "İlimiz de şu ana kadar 107 işletmeye 308 koçun dağıtımı gerçekleşmiş olup, toplam 405 bin lira hibe yapılmıştır. Böylece tüm yetiştiricilerimizin taleplerini karşılayarak ıslah amaçlı projemizin hedefine ulaşması sağlanacaktır." dedi.

Yoldaş, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.