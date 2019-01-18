Bilecik'te Süt Üreticileri İçin Soğutma Kazanı Yatırımı

Pazaryeri Süt Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, ilçede üretilen sütün soğuk zincire alınması için proje hazırladıklarını belirtti.

Pazaryeri Süt Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, ilçede üretilen sütün soğuk zincire alınması için proje hazırladıklarını belirtti.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pazaryeri Süt Üreticileri Kooperatifi Bilgilendirme Toplantısında konuşan Karakaş, kooperatifleşmenin önemine değindi.



BEBKA'ya süt toplama konusunda bir proje sunduklarını, 490 bin lira maliyeti bulunan projenin 367 bin lirasının ajans tarafından hibe olarak karşılanacağını bildiren Karakaş, şunları kaydetti:



"Bizim 87 üyemiz var. Süt desteklemelerinde sadece kooperatif üyeleri litre başına 15 kuruş destek aldı. Üye olmayanlar, bağımsız süt verenler 9 kuruş alabildi. Biz, tüm köylerimize süt alımları için soğutma bekletme kazanları koymayı düşünüyoruz. İlk etapta 7 köyümüzde bu çalışmayı başlatacağız."

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