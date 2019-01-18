Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Süt Üreticileri İçin Soğutma Kazanı Yatırımı

Bilecik'te Süt Üreticileri İçin Soğutma Kazanı Yatırımı

1 saat önce

Pazaryeri Süt Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, ilçede üretilen sütün soğuk zincire alınması için proje hazırladıklarını belirtti.

Bilecik'te Süt Üreticileri İçin Soğutma Kazanı Yatırımı, System.String[]
Pazaryeri Süt Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, ilçede üretilen sütün soğuk zincire alınması için proje hazırladıklarını belirtti.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pazaryeri Süt Üreticileri Kooperatifi Bilgilendirme Toplantısında konuşan Karakaş, kooperatifleşmenin önemine değindi.

BEBKA'ya süt toplama konusunda bir proje sunduklarını, 490 bin lira maliyeti bulunan projenin 367 bin lirasının ajans tarafından hibe olarak karşılanacağını bildiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Bizim 87 üyemiz var. Süt desteklemelerinde sadece kooperatif üyeleri litre başına 15 kuruş destek aldı. Üye olmayanlar, bağımsız süt verenler 9 kuruş alabildi. Biz, tüm köylerimize süt alımları için soğutma bekletme kazanları koymayı düşünüyoruz. İlk etapta 7 köyümüzde bu çalışmayı başlatacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:50:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Süt Üreticileri İçin Soğutma Kazanı Yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]