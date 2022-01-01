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Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü

01.01.2022 13:27

Son dakika gündem haberi: Bilecik'te, evde çıkan tartışmada tabancayla kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te, evde çıkan tartışmada tabancayla kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede biri kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada çevredekiler, evden silah sesleri gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evdekilerin kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve girerek kafasından tabancayla vurulan bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören polis, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Eve gelen sağlık ekipleri, tabancayla kafasından vurulan Hüseyin Kemik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, evde bulunan şüpheliler Cansu K. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kemik'in cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü

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İstiklal Mahallesi, Bilecik, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tabancayla kafasından vurulan kişi öldü - Son Dakika


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