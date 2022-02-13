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Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı - Son Dakika

Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı

13.02.2022 16:44
Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı

Bilecik'te bir caminin minaresinde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

Bilecik'te bir caminin minaresinde çıkan yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

Hürriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde tadilatı süren Dursun Fakih Camisi'nin minaresinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla, demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.

Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.

Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı
Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı
Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı
Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hürriyet, Bilecik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi alev aldı - Son Dakika


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