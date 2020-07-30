Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı Aynı bölgede 1 hafta içinde 4'üncü kaza yaşandı Bilecik'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı Aynı bölgede 1 hafta içinde 4'üncü kaza yaşandı BİLECİK - Bilecik'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 26 UC 439 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Aslan Ö. (60), Akasya Altı mevkine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters dönüp refüje düştü. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan bölgede 1 hafta içinde 4 kazanın meydana gelmesi dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:52

Kaynak: İHA

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