Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan Halil B, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:51

Kaynak: AA

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