Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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