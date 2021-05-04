Bilecik'te "tam kapanma"ya uyuluyor - Son Dakika

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Marketlerde sigara satışı da yasaklandı mı?

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Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan korona aşısı için harekete geçti

Bilecik kent merkezinde de sabah işe gitmek isteyenler nedeniyle trafikte meydana gelen kısmi hareketlilik ilerleyen saatlerde yerini sakinliğe bıraktı. Kentin ana arterlerinden Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik yaşanıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, genelge kapsamında faaliyetlerini sürdüren bakkal, kasap gibi iş yerlerine yürüyerek gitti. Emniyet ekipleri ise uygulama noktalarında kısıtla