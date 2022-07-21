Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarına ulaşıldı. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler dahilinde şüphe duyulan araçta ve şüpheli şahısların evlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda; 2 adet dedektör, 43 adet sikke, 17 adet muhtelif eski eser ele geçirtildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli E.P. ve Ö.P isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı - Son Dakika

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