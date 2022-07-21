Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı - Son Dakika
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Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı

21.07.2022 10:34
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı

Bozüyük'te şüpheli araca yapılan aramada tarihi eser niteliğinde nesne ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bozüyük'te şüpheli araca yapılan aramada tarihi eser niteliğinde nesne ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarına ulaşıldı. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler dahilinde şüphe duyulan araçta ve şüpheli şahısların evlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda; 2 adet dedektör, 43 adet sikke, 17 adet muhtelif eski eser ele geçirtildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli E.P. ve Ö.P isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı; 2 gözaltı - Son Dakika
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