Üye Girişi
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

18.02.2022 13:51
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları A.G. ve S.G'yi durdurarak üstlerini aradı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli figür ve yazıların bulunduğu yılan derisi ile işlemeli kutu ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Tarihi eser kaçakçılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 Suçu başkasının üstüne atarak kurtulabileceğini düşündü! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısında
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
13:33 Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:11 PKK terörünün ilk şehidi annesinin isteği ile astsubay olmuştu! Astsubay Arıbaş 38 yıldır unutulmadı
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Erdoğan'ın eski doktoru Çömez, eski partisine şarkı önerdi: Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement