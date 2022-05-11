Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.05.2022 09:36
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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