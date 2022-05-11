Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika