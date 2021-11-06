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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

06.11.2021 14:21
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince 3 şüphelinin bulunduğu araç içinde arama yapıldı. Aramada, 319 adet sikke, 11 adet muhtelif obje ve 1 adet antika tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gölpazarı, Jandarma, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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