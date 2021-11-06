Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Jandarma ekiplerince 3 şüphelinin bulunduğu araç içinde arama yapıldı. Aramada, 319 adet sikke, 11 adet muhtelif obje ve 1 adet antika tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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