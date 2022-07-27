Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi

27.07.2022 19:45
Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 262 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 262 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 4 zanlının, tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler R.B, O.Ç, S.Ş. ve H.E'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikkelerin incelenmek üzere müzeye teslim edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Arazisinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakan yandı Arazisinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakan yandı Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu Yolda kalan Çetinkaya ailesinin yardımına jandarma koştu
Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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