Jandarma ekipleri, şüpheliler R.B, O.Ç, S.Ş. ve H.E'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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