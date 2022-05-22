Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti

22.05.2022 12:23
Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti

Bilecik'te, Müzeler Haftası dolayısıyla Bilecik Belediye Binası, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin son bir haftada 10 bin 312 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Bilecik'te, Müzeler Haftası dolayısıyla Bilecik Belediye Binası, Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin son bir haftada 10 bin 312 ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından konuklarını ağırlayan Kurtuluş'un şehri Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya duyurmaya devam ettiği belirtildi.

Turlar kapsamında, Yaşayan Şehir Müzesi'nin 11 okuldan 1425 öğrenciyi ağırladığı ve Tarih Şeridi'nin ise 6 günde 8 bin 887 ziyaretçiyi konuk ettiği kaydedildi.

Müzeler Haftası dolayısıyla ziyaretlerin yoğunlaştığı vurgulanan açıklamada, "Bilecik'te Tarih Şeridi'ne gelen ziyaretçiler arasında Pakistanlı ve Endonezyalı turistlerin yanı sıra Eskişehir Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile Kestel Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği turlara katılan misafirler Bilecik'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Bilecik Belediyesi rehber görevlileri turistleri ağırlayarak şehrimiz ve ülkemiz hakkında bilgi verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca yaz mevsimi dolayısıyla ziyaretlerin belirlenen program doğrultusunda devam edeceği ifade edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmanlı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi mekanları son bir haftada 10 binden fazla kişi ziyaret etti - Son Dakika


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